Opsporing Verzocht: ernstige mishandeling

Het slachtoffer bezocht met zijn vriendin het festival. Een gezellig uitje, dat aan het eind van de avond een andere wending kreeg. Bij het verlaten van de feesttent - rond 01:00 uur – kwam de vriendin de ex van haar partner tegen. De dames kregen ruzie, maar nadat het stel was weggelopen, werd de man uit het niets tegen de grond geslagen. Eenmaal op de grond gelegen werd hij door drie mannen tegen het hoofd getrapt. Hij liep hierdoor diverse breuken in zijn gezicht op.

Het is nog onduidelijk of het conflict tussen de twee vrouwen iets te maken had met de mishandeling. Er is vooralsnog geen duidelijke link tussen het slachtoffer en zijn aanvallers. De daders zouden tussen de 25 en 30 jaar oud zijn. Een van hen had kort blond haar, een smal postuur en droeg een zwarte bril met een groot montuur. Mogelijk herkennen kijkers van het programma deze man of een van de anderen.

De politie vraagt getuigen van de mishandeling – die nog niet met de politie hebben gesproken – zich te melden. Mocht iemand beeldmateriaal hebben, dan wordt diegene verzocht dit met de politie te delen.