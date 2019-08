Woningoverval Bilthoven in Opsporing Verzocht

De overval vond plaats op een opvallende dag. In Utrecht vond eerder op die dag de aanslag in de tram plaats. De slachtoffers van de woningoverval hebben het dan ook over de gebeurtenissen eerder die dag als er rond 20.30 uur bij hun huis aan de Rembrandtlaan in Bilthoven wordt aangeklopt. Voor de deur staat een man in een DHL jas. Als de deur open gaat stormt hij samen met een man met een bivakmuts het huis in. Eenmaal binnen wordt de bewoner van het huis in het gezicht gespoten met een bijtende vloeistof en vastgebonden. De twee worden bedreigd en bestolen. Een uur later vertrekken de twee woningovervallers.

In Opsporing Verzocht worden vanavond beelden getoond van de verdachten. Kijkers worden gevraagd zich te melden als ze die dag iets gezien hebben van de woningoverval aan de Rembrandtlaan in Bilthoven. Ook is de politie benieuwd of mensen iets over de overval hebben gehoord, bijvoorbeeld omdat er over is gepraat. Tips kunnen worden gemeld via de opsporingstiplijn 0800-6070.

Opsporing Verzocht wordt op dinsdagavond live uitgezonden om 20.25 uur op NPO 1.