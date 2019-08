Man aangehouden wegens mishandeling

De 30-jarige was in de nacht van vrijdag op zaterdag samen met een aantal vrienden bij één van hen thuis toen een conflict ontstond tussen de 30-jarige en de 27-jarige. De 30-jarige zou daarbij enkele klappen op zijn hoofd hebben gekregen, waarna hij buiten bewustzijn raakte. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. Daar is hij zondag overleden.