Drie verdachten aangehouden voor mobiel banditisme

Het aanpakken van mobiel banditisme staat hoog op de prioriteitenlijst van de politie. Dit doet zij onder andere door de mobiele bendes in kaart te brengen. Hiervoor verzamelt en analyseert de politie informatie van onder andere EUROPOL en uit bijvoorbeeld opsporingsonderzoeken. Ook wordt informatie gedeeld en uitgewisseld met andere landen. Zo kunnen bijvoorbeeld DNA-sporen die zijn veiliggesteld bij een inbraak ook vergeleken worden met DNA dat is opgeslagen in buitenlandse databanken.

Daarnaast voert de politie opsporings- en handhavingsacties en controles uit. Mobiel banditisme tegengaan is dan ook onderdeel van de (grootschalige) verkeerscontroles met ANPR (Automatic Number Plate Recognition). Bij deze controles werkt de politie nauw samen met douane, belastingdienst en andere partners.

Frans Heeres, landelijk portefeuillehouder High Impact Crime,: ‘De verkeerscontroles passen perfect in het Integraal actieplan tegen mobiel banditisme van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. In Nederland zien we een toename van mobiel banditisme, gepleegd door met name verdachten uit Oost-Europa. Als politie willen wij dit een halt toeroepen en laten zien dat dit in Nederland niet zomaar gaat.’

