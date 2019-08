Opening Criminele Kaart op Team Weerijs

De criminele kaart is nog volop in ontwikkeling. De inzet van de criminele kaartbeeldtafel bij Team Weerijs is een uitbreiding van de proeftuinde eerste uitrol naar de organisatie, waarin anders kijken naar criminaliteit binnen een basisteam naar een hoger digitaal niveau wordt getild. Programmamanager Innovatiecel Rene Nuijten: 'We zijn trots dat we nu zo ver zijn om de digitale beeldtafel als pilot in de praktijk verder de organisatie in te brengen. De kracht zit in een meer effectievere politie. Ze weten meer en kunnen aan de hand daarvan beter optreden. Ze kunnen veel meer op straatniveau duiden. Het is een belangrijke stap voorwaarts Het is belangrijk datom onze mensen goed zicht hebben te bieden op wat er speelt in hun wijk en de beeldtafel is hiervoor een uitstekend middel. Het vergt een andere manier van denken en werken. Door de tafel aan hen beschikbaar te stellen, trainingen te verzorgen en vinger aan de pols te houden, helpen we ze het beste uit deze criminele kaart, zichzelf en het team te halen'.