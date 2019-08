Ruziezoeker flink gewond na vechtpartij

Aan het incident is een ruzie vooraf gegaan. Rond 21.00 uur maakt het slachtoffer, die flink onder invloed van alcohol en/of drugs is, flink stampij voor de woning van de verdachte. Deze loopt vervolgens naar buiten. Er ontstaat direct een laaiende ruzie waarbij beide mannen rollebollend over de straat gaan. Op een gegeven moment gaan de kemphanen uit elkaar en blijft het slachtoffer flink gewond achter. Omwonenden hebben de politie gebeld en om een ambulance gevraagd. Het slachtoffer is voor behandeling meegenomen naar een ziekenhuis. De verdachte is voor verhoor en verder onderzoek overgebracht naar een politiecellencomplex en zit nog vast.