DNA leidt naar verdachte van plofkraak

De plofkraak vond plaats op maandag 9 januari 2017 bij een geldautomaat in een filiaal van de Albert Heijn in de Nuenense Parkstraat. Een toegangsdeur was vernield om binnen te komen en de mobiele geldautomaat in het filiaal was tot ontploffing gebracht. Bij de plofkraak zouden drie personen in donkere kleding met bivakmutsen betrokken zijn.



DNA

De recherche deed uitvoerig onderzoek naar de plofkraak en stelde ook sporen veilig. Eén van deze sporen bestond uit DNA en leidde hen naar een 26-jarige man uit Eindhoven. Hij werd woensdag in zijn woning opgepakt en zit vast voor verder onderzoek.