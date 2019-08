Berovers snel ingerekend door de Politie

Beroving Bevrijdigspad/Tivoliweg

Op dinsdagavond 27 augustus omstreeks 23.30 uur werd een persoon overvallen op het Bevrijdingspad/Tivoliweg in Rosmalen. Slachtoffer fietste vanaf Den Bosch richting Rosmalen over het fietspad. Het slachtoffer werd ingehaald door een zwarte scooter met daarop 2 personen. De scooter ging voor haar stil staan en sneed haar vervolgens de pas af. Een persoon stapte van de scooter en trok het slachtoffer van de fiets. Het slachtoffer werd vervolgens bedreigd en beroofd. De beide daders reden vervolgens op de scooter weg in de richting van Den Bosch.

Beroving Aziëlaan

Kort na de eerste beroving vond er rond 00.30 uur op woensdagnacht 28 augustus een tweede beroving plaats ditmaal op de Aziëlaan in ’s-Hertogenbosch. Wederom betrof het twee daders op een scooter die het slachtoffer tot stoppen dwongen. Bij deze beroving werd het slachtoffer onder bedreiging van een mes beroofd. De daders reden vervolgens weg richting de meubelboulevard. Uit verder ingesteld onderzoek zijn collega’s uitgekomen op een locatie en hebben ze daar drie aanhoudingen verricht. Ook zijn de gestolen goederen aangetroffen.

Getuigen gezocht

Graag willen we nog met mogelijke getuigen in contact komen die iets hebben gezien van de beroving op het Bevrijdingspad/Tivoliweg in Rosmalen.

Tips?

Was u getuige van de beroving op het Bevrijdingspad/Tivoliweg in Rosmalen? Of heeft u kort voor of na het incident iets verdachts gezien, neem dan contact op met de politie. De politie is via 0900-8844 bereikbaar. U kunt tips ook anoniem doorgeven via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800 – 7000 of via het Politie WhatsApp nummer 06-1220 7006.

Heeft u iets gezien van de beroving dan horen we graag van u.