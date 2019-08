Zes aanhoudingen na fraude via Tikkietruc

Klik nooit op een link die je via WhatsApp, mail of sms krijgt van iemand die je niet kent! Dat is het belangrijkste advies dat we kunnen geven in deze fraudezaak met de Tikkietruc. Betaling kun je het beste doen via veilige kanalen of contant bij aflevering van de gekochte spullen. De politie waarschuwt geregeld voor allerlei (nieuwe) vormen van fraude en/of cybercrime.