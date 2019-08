Man aangehouden voor mishandeling en autobrand

De man is ook aangehouden op verdenking van brandstichting. De politie vermoedt dat hij betrokken is bij minimaal één autobrand in Nijmegen. De auto van het slachtoffer werd waarschijnlijk bewust in brand gestoken. Verder onderzoek moet uitwijzen of de verdachte hierbij een rol heeft gespeeld.

In Nijmegen zijn dit jaar relatief veel autobranden geweest. De politie heeft eerder al aangegeven dat er vermoedelijk veel afzonderlijke zaken zijn, met afzonderlijke daders en motieven. Zo werden er meerdere auto’s gevonden die gebruikt waren bij misdrijven. Ook is er in meerdere zaken het vermoeden dat er sprake is van een achterliggend conflict in de relationele sfeer.