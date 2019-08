Getuigenoproep zware mishandeling Cabralstraat

Rond 22.30 uur loopt de 51-jarige man in de Cabralstraat als hij in zijn rug wordt aangevallen door 4 à 5 personen. Het slachtoffer wordt midden op straat geschopt en geslagen. Daarna lopen de verdachten in de richting van het Surinameplein. Een oplettende burger maakt een melding bij de politie en het slachtoffer wordt per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De politie wil graag weten wie de verdachten zijn en wat de reden is van het incident. Heeft u iets gezien of gehoord? Neem dan contact op via 0900-8844, bel Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of gebruik onderstaand tipformulier.