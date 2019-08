Aanhoudingen voor explosies shishalounges Schiedamseweg en Schiedamsedijk

Zaterdagochtend 23 maart rond 9.00 uur viel een voorbijganger op de Schiedamseweg iets op; bij een souvenir- en waterpijpenwinkel zaten twee handgranaten aan het rolluik vast. De politie startte een onderzoek.



De daarop volgende donderdag zorgde een explosief voor schade aan een shishalounge aan de Schiedamsedijk en een aantal geparkeerde auto’s. Een vrouw ontdekte die ochtend dat haar auto een kapotte ruit had. Dat bleek bij twee andere auto’s ook het geval. Er werden bij het rolluik van de horecagelegenheid fragmenten van een ontploft explosief gevonden. Hierop werd ook naar dit voorval een onderzoek gestart. Daaruit ontstond bij de politie het vermoeden dat er een verband is tussen deze twee incidenten.



De hulp van het publiek werd ingeroepen, via een buurtonderzoek, maar ook via social media, Bureau Rijnmond en Opsporing Verzocht. Daarnaast werd zoveel mogelijk onderzoek verzamelt via technisch en forensisch onderzoek. Uiteindelijk gaf een DNA-hit de doorslag en konden dinsdag 13 augustus een 29-jarige man uit Den Haag en een 27-jarige vrouw uit Amsterdam aanhouden. De man is voorgeleid en voor 90 dagen in bewaring gegaan. De vrouw mag het onderzoek in vrijheid afwachten.