Agent tijdens aanhouding verdachte in gezicht gespuugd

Omstreeks 01.15 uur zagen agenten een 24-jarige man uit Oosterhout achter een boom vandaan komen en naar zijn auto lopen. Zij besloten hierop om in gesprek te gaan met de man. Tijdens de controle kon hij echter geen identiteitsbewijs overhandigen. Zijn 21-jarige vrouwelijke passagier uit Breda kon dit wel. Beide personen waren niet meewerkend en werden gevorderd om weg te gaan.

Nadat de agenten weg reden kwamen zij erachter dat zij het identiteitsbewijs van de vrouw nog bij zich hadden. De agenten besloten hierop terug te rijden om deze terug te geven. Toen zij in de buurt van beide verdachten kwamen werden zij meerdere malen uitgescholden. De agenten besloten om beide verdachten aan te houden voor belediging. De man vluchtte echter het Valkenbergpark in, de vrouw is aangehouden. Tijdens het omdoen van de handboeien richtte de vrouw zich naar een van de agenten en spuugde de agent in zijn gezicht. De vrouw is naar het cellencomplex gebracht voor verhoor. De man is vannacht niet meer aangetroffen.