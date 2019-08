Getuigenoproep ongeval A17

Het is onduidelijk wat er gebeurd is. Een automobilist (49) uit Brielle en de motorrijder uit Roosendaal (55) raakten betrokken bij een ongeval op de snelweg A17. De motorrijder raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht voor medische zorg. De politie heeft op dit moment geen getuigen gesproken die het ongeval gezien hebben. Mocht u iets gezien hebben, wil de politie graag met u in contact komen via 0900-8844 via het Politie WhatsApp nummer 06 – 1220 7006, of via een tipformulier. We vragen u voor een snelle informatieverwerking om het volgende dossiernummer te vermelden: 2019- 205970.