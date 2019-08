Getuigenoproep poging doodslag

Er ontstond op de Gouweveerseweg een verkeersagressie tussen een automobilist en de fietser die was afgestapt. De automobilist keerde de auto en reed in op de fietser. Die liet zijn fiets vallen en sprong opzij. Daarna keerde de automobilist weer en reed hij voor een tweede keer in op de fietser. Hij reed aan de verkeerde kant van de weg en raakte deze keer het achterwiel van de fiets. De fiets is beschadigd. De fietser raakte niet gewond. De politie doet onderzoek naar poging doodslag.

Getuigenoproep

Er passeerde een witte personenauto op het moment dat de automobilist keerde. En misschien zijn er andere getuigen die vlak voor of na Mocht u iets gezien hebben, wil de politie graag met u in contact komen via 0900-8844 via het Politie WhatsApp nummer 06 – 1220 7006, of via een tipformulier. We vragen u voor een snelle informatieverwerking om het volgende dossiernummer te vermelden: 2019- 206153.