Nieuw seizoen Bureau Brabant weer van start

Resultaten en terugblik seizoen 2018 - 2019

Brabant - Zoals u van ons gewend bent kijken we in de eerste uitzending van het nieuwe seizoen nog even achterom naar het vorige jaar. We nemen nog een paar spraakmakende zaken onder de loep en blikken terug op enkele opgeloste en niet opgeloste zaken. Maar in de uitzending maken we ook de resultaten van het vorige seizoen bekent. Reden genoeg om te kijken en ook zeker om dit nieuwe jaar weer te blijven kijken.



Rellen tijdens Pegida demonstratie

Eindhoven - Op zondag 26 mei was er een Pegida demonstratie in Eindhoven nabij de Al-Fourqaan moskee aan de Otterstraat. Er ontstonden rellen waarbij de politie (te paard) charges uitvoerde om de ongeregeldheden te stoppen. Uiteindelijk zijn er inmiddels 18 aanhoudingen geweest. Wij zijn nog op zoek naar twee verdachten, die we al de kans gaven om zich bij ons te melden. Als ze dat niet doen laten we beelden van de verdachten in de uitzending laten zien.



90-jarige man bestolen

Tilburg – We zijn op zoek naar een man omdat hij de telefoon van een 90-jarige man wist te stelen. Hij volgde de oude man naar huis. De dader ging zelfs mee tot in de lift van de flat waar de oude man woont. Daar wist hij hem te bestelen. Wie (her-)kent hem?



Babbeltruc en pinfraude

Eindhoven – Ook zoeken we een vrouw. Haar slachtoffer was een 89-jarige vrouw. Ook die werd helemaal tot haar huis gevolgd, waar ze zich voordeden als supermarkt medewerkers. Met een glad verhaal wisten ze de pinpas van de oude vrouw te bemachtigen en daarmee gepind. Laat van u horen als u de vrouw herkent!



Koeriersbedrijf overvallen

’s-Hertogenbosch – Zaterdagavond 24 augustus werd rond half elf een koeriersbedrijf aan De Tweeling overval door meerdere daders. De bewapende mannen bestormden iets na 22.30 uur het koeriersbedrijf. Gedurende de overval waren er personeelsleden aanwezig, die werden door hun belagers bedreigd. Gelukkig wist één van de medewerkers de politie te waarschuwen. Vermoedelijk zijn er alleen telefoons buitgemaakt. Wij tonen beelden van de vermoedelijk vluchtauto, waarschijnlijk een Audi RS3



Maandagavond om 18.00 uur is de eerste uitzending van Bureau Brabant bij Omroep Brabant. Daarna wordt de uitzending ieder uur herhaald tot dinsdagmiddag 17.00 uur.