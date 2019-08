Kartbestuurder ernstig gewond na ongeval

Enkele omstanders verleenden eerste hulp aan het slachtoffer. De man is per ambulance naar het UMC St Radboud in Nijmegen overgebracht. Er is een bloedproef afgenomen in verband met onderzoek of sprake is van rijden onder invloed. Agenten spraken met getuigen en Verkeersongevallenanalyse (VOA) heeft technisch sporenonderzoek ingesteld. De kart is in beslag genomen voor nader onderzoek. Het onderzoek naar de toedracht loopt nog.

2019343882 ^MJV