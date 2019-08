Man zwaargewond bij verkeersongeval

Toen de alarmdiensten ter plaatse kwamen, zagen zij dat de auto op zijn kop op het fietspad lag. Het slachtoffer bleek nog in de auto te zitten en zat bekneld. Het slachtoffer werd door brandweer bevrijd en door de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval en heeft al gesproken met enkele getuigen. Heeft u iets gezien en nog niet met de politie gesproken? Of heeft u andere informatie die van belang kan zijn voor het onderzoek? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Anoniem kan ook via 0800-7000.

2019149226