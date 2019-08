Minderjarige gearresteerd na dreiging

De politie is een onderzoek gestart, want er is nog veel onduidelijk. Er wordt aangifte opgenomen van twee jongeren (jongen en meisje van 17) die met een mes of vuurwapen mogelijk op de Lange Zelke in Vlissingen bedreigd zou zijn. Met de hulp van omstanders kon de politie kort daarna de 15-jarige verdachte op de Wagenaarstraat aanhouden. De tweede verdachte is gevlucht, maar de politie weet wie hij is. Hij zal nog worden aangehouden. Er zijn geen wapens aangetroffen. Het onderzoek is in volle gang.