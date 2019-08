Twee klusjesmannen aangehouden voor oplichting bejaarde dame

Ga niet in op spontane voorstellen om klusjes op te knappen van mensen die zich ongevraagd aan de deur presenteren. Wordt u met dergelijke opdringerige personen geconfronteerd of als personen op deze wijze hun diensten aanbieden, bel dan direct de politie via 0900-8844. Noteer altijd signalementen en/of kentekens. Als u wordt bedreigd of er is sprake van spoed dan belt u 112. Ook wanneer u slachtoffer bent geworden van dergelijke klussers, meldt het dan bij de politie via 0900-8844. Denk niet alleen aan uzelf, let ook op alleenstaanden en/of ouderen in uw wijk of buurt. Deze malafide klusjesmannen gaan geraffineerd te werk en kiezen hun slachtoffers zorgvuldig. Betaal ook zeker geen voorschotten aan dit soort klusjesmannen.