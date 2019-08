Koos Veefkind nieuwe directeur IV en CIO politie

Leonard Kok zegt namens de korpsleiding: ' In een tijd waarin informatievoorziening en digitalisering in toenemende mate de agenda van de korpsleiding vullen, is het van belang dat we met Koos Veefkind een inhoudelijke topper op ICT-gebied in huis hebben. De nieuwe rol van directeur IV in samenhang met het vormgegeven van de CIO-rol is hem op het lijf geschreven.'