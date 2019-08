Crowdfundingssite Dream or Donate

Om vast te stellen of er sprake is van een strafbaar feit inventariseren en beoordelen we nu eerst alle aangifte(s). Ook zijn hiervoor gegevensdragers van de eigenaar van Dream or Donate in beslag genomen. Op basis daarvan gaan we bekijken waar we precies mee te maken hebben en of er sprake is van een strafbaar feit. Als blijkt dat er sprake is van strafbare feiten, kan het Openbaar Ministerie overgaan tot strafvervolging.

Vermoedt u dat u slachtoffer bent? Dan kunt u aangifte doen. Ook als u eerder is verteld dat dit niet kon, doe dit alsnog.

