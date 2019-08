Politie zoekt getuigen van steekincident in Hilversum

Rond 03.50 uur werd het slachtoffer uit Muiden gestoken onder zijn linkerschouderblad. Toen politieagenten ter plaatse kwamen, hebben zij gezorgd voor de juiste medische verzorging voor het slachtoffer. Al snel viel hun oog ook op een man in de steeg die over een schutting klom. Deze 26-jarige man uit Hilversum is aangehouden en hij zit nog vast. De politie doet verder onderzoek naar een tweede verdachte in de zaak.

Getuigenoproep

De politie wil graag met iedereen spreken die meer kan vertellen over wat er die zondagochtend is gebeurd. Waarom ontstond er een vechtpartij waarbij is gestoken en wie waren er bij dit incident betrokken? Iedereen die de politie meer kan vertellen, wordt dringend verzocht te bellen met 0900-8844 of anoniem te bellen met 0800-7000. Ook personen die beschikken over camerabeelden kunnen de politie bellen.