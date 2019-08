Verdachte van straatroof Almere op heterdaad aangehouden

Om half twee liep een 17-jarige jongen uit Almere vanaf de bushalte Bouwmeesterbuurt naar huis. In de J.T.P. Bijhouwerstraat werd hij plotseling door een belager vastgegrepen. Vervolgens beroofde deze man de 17-jarige jongen. Onder bedreiging van een mes moest hij zijn sieraden afstaan aan de dader. Na de beroving kon de jongen naar huis vluchten. Opvallend is dat de dader hem, terwijl het slachtoffer zich uit de voeten maakte – excuses naschreeuwde.



Eenmaal veilig thuis aangekomen, belde de jongen de politie. Hij gaf een goed signalement van de man die hem zojuist had overvallen. Agenten zijn meteen op onderzoek uitgegaan in de omgeving. Al snel herkenden zij een man die aan het opgegeven signalement voldeed. Deze man verschool zich aanvankelijk in het struikgewas maar bij het zien van de politiemensen rende hij er vandoor. Omdat hij weigerde zich over te geven, hebben agenten de man met geweld overmeesterd en geboeid. Bij de man troffen agenten een mes aan.



De verdachte die is aangehouden voor de straatroof is een 21-jarige man uit Almere. Hij is ingesloten op een politiebureau voor verhoor. Het 17-jarige slachtoffer heeft aangifte gedaan van dit misdrijf bij de politie. Gelukkig is hij door de beroving niet gewond geraakt, maar hij is wel erg geschrokken.