Man lost schot bij vechtpartij Gouda

Ondanks de aanhouding is de politie nog op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien of gehoord rondom de Cappenersteeg of Stoofsteeg in Gouda op de vroege ochtend van vrijdag 30 augustus? Neemt u dan contact op met de politie via 0900-8844. Liever anoniem uw tip doorgeven? Bel dan 0800-7000.