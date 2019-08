‘Feestganger’ trouwstoet slaat agent knok-out

We zijn nog op zoek naar de man die de agent knock-out sloeg. Weet u waar hij is of was u getuige van de mishandeling? Heeft u informatie of mogelijk foto’s / videomateriaal, deel dit dan met de politie. Dit kan via 0900- 8844 of anoniem via 0800-7000. Beelden kunt u uploaden via het onderstaande tipformulier of via www.politie.nl/upload .