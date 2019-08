Man uit water gered in Middelburg

Het slachtoffer is door ambulancemedewerkers naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn toestand of letsel is niets bekend. Door de politie is contact gezocht met de familie van het slachtoffer. Zij zijn op de hoogte gebracht van wat er gebeurd is. De man had een hond bij zich. Die is in eerste instantie naar het asiel gebracht, maar wordt verder door de familie opgevangen.

De mensen die het slachtoffer hebben geholpen verklaarden aan de aanwezige agenten dat zij niet hadden gezien hoe de man in het water terecht was gekomen. Omdat de politie dit, ten behoeve van de afhandeling van het gebeuren, toch wel graag wil weten, worden getuigen van het voorval verzocht zich te melden. Dat kan via het algemene telefoonnummer van de politie (0900-8844) of via What’s App (06-1220 7006). Vermeld bij contact graag zaaknummer 2019-207683