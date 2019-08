Politie houdt drie verdachten aan na zware mishandeling

Breda - De politie ontving donderdag 29 augustus rond 16:45 uur een melding dat er een conflict gaande was aan de Hoornwerkstraat in Breda. Bij de woning troffen ze twee gewonde personen aan. Enige tijd later hield de politie elders in Breda drie verdachten aan.