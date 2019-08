Politie houdt man aan na inrijden op agent

De scooterrijder reed gisteren rond 18:30 uur met hoge snelheid en zonder helm over de Rijksweg N282 ter hoogte van Hulten. Agenten zagen de scooterrijder passeren en besloten voor dit gevaarlijke rijgedrag een stopteken te geven. Een agent gebaarde dat de man moest stoppen, maar in plaats daarvan gaf hij gas.



Achtervolging

De politie besloot de achtervolging in te zetten met meerdere eenheden. Tijdens de dollemansrit haalde de man levensgevaarlijke capriolen uit. Hij reed tegen het verkeer in en verschillende fietsers, voetgangers en auto’s moesten voor de man uitwijken. Via de Rijksweg reed de scooter met hoge snelheid Rijen binnen.

Aanrijding

Meerdere politieauto’s volgden de bestuurder en besloten een blokkade op te stellen in de Mariastraat. Daar stuitte de verdachte op de tactisch opgestelde politieagenten. Ze riepen een aantal keer dat de man moest stoppen, maar daar gaf hij geen gehoor aan. Hij reed vervolgens recht op een agent af. Die sprong nog aan de kant, maar werd alsnog geraakt en moest daarvoor ter controle naar het ziekenhuis. Hij heeft aangifte gedaan van geweld tegen de politie.

Aanhouding

Na de aanrijding verloor de man controle over zijn scooter. Agenten snelden naar de verdachte en hielden hem aan. Tijdens de aanhouding verzette de man zich hevig, meerdere agenten waren nodig om de man onder controle te krijgen. Op bureau bleek de man onder invloed te zijn van drugs. Tijdens de dollemansrit heeft de verdachte een tas verloren waarin verschillende soorten drugs, meerdere zaklampen en een mes werden aangetroffen. Deze spullen zijn in beslag genomen. De politie onderzoekt de zaak.

Geweld tegen agenten

De politie tolereert geen verbaal of fysiek geweld tegen politiemensen en anderen met een publieke taak en treedt er altijd tegen op. De dader wordt niet alleen strafrechtelijk, maar ook financieel aangepakt voor het veroorzaken van schade. Afgesproken is dat de straf bij geweld tegen politiemensen en anderen met een publieke taak altijd wordt verhoogd. Ook als er aanwijzingen zijn dat het geweld is gepleegd onder invloed van alcohol of drugs, kunnen verdachten zwaardere straffen krijgen. Collega’s die te maken krijgen met geweld kunnen rekenen op maximale ondersteuning vanuit de organisatie. Klik hier voor meer informatie over de veilige publieke taak.