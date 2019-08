Politie houdt twee mannen aan na huiselijk geweld

In de woning was een ruzie ontstaan tussen twee mannen van 28 en 29 jaar. Hierbij is een bewoner mogelijk gewond geraakt doordat hij in aanraking is gekomen met de glazen voordeur. Hoe de ander zijn verwondingen heeft opgelopen is nog onduidelijk. De recherche onderzoekt of er mogelijk een steekincident heeft plaatsgevonden. Beide personen zijn overgebracht naar het ziekenhuis.