Vermoedelijke drugshandelaar aangehouden

Een agent zag de man rijden en wilde hem controleren. De auto stopte nadat de agent een stopteken had gegeven. De politieman zag gripzakjes met drugs in de auto liggen en vorderde de uitlevering van alle drugs. De man gaf aan dat er niet meer was en is overgebracht naar een politiecellencomplex. Bij zijn fouillering kwamen er echter nog meer gripzakjes tevoorschijn.

In totaal had de verdachte 41 zakjes met cocaïne en heroïne in zijn bezit. Deze zijn in beslag genomen. De man zal worden gehoord door de recherche. Hij zit nog vast.