Oproep getuigen van mishandeling

Voorafgaand aan de mishandeling vond rond 22.45 uur een woordenwisseling plaats tussen de man uit Blaricum en twee andere mannen op het evenemententerrein. De man ging daarna naar het toilet in de WC-wagen aan De Brink. Eén van de twee mannen liep de ruimte binnen en daarna werd het slachtoffer hard getrapt. De man moest zich onder doktersbehandeling stellen en hierbij bleek dat er sprake was van ernstig letsel bij én in de knie.

Signalementen

De politie zoekt getuigen van het incident en/of mensen die meer informatie hebben over het incident. Er zijn duidelijke signalementen van de mannen:

Man 1, die toiletruimte binnenkwam: Blank, 28-32 jaar, ongeveer 1.65 m lang, sprak ABN Nederlands, kaal, zeer rond gezicht, afgetraind figuur, brede schouders. Hij droeg een T-shirt en lange broek. Mogelijk had een spijkerjack bij zich.

Man 2: Blank, ongeveer 1.90 lang, sprak ABN Nederlands, had kort tot middel bruin/zwartkleurig haar, naar de zijkanten gekamd, afgetraind figuur, brede schouders, brede nek en hij droeg een rood T-shirt.

Toen het slachtoffer werd opgehaald vanaf het terrein, zag hij de mannen in het bijzijn van twee vrouwen lopen in de richting van de Brink/St. Jansstraat richting Plein 1945.

Getuigen of personen met meer informatie kunnen contact opnemen met de politie in Hilversum via tel. 0900-8844. Anoniem melden kan ook via tel. 0800-7000 of via M-online.