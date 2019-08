Getuigen gezocht van steekincident

Rond 01.45 uur liep een ruzie uit op het steekincident. De ruzie vond plaats tussen vermoedelijk een groepje van drie personen en een groep van zo’n 15 personen. De gewonde man moest naar het ziekenhuis voor behandeling aan zijn verwonding en mocht daarna het ziekenhuis weer verlaten.

De politie wil graag meer informatie over de aanleiding van het conflict en steekincident en roept getuigen of personen met meer informatie op om contact op te nemen met de recherche in Lelystad via tel. 0900-8844. Anoniem melden kan ook via tel. 0800-7000 of via M-online.