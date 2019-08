Politie zoekt getuigen van straatroof

Het slachtoffer fietste met een vriendin door het Burgemeester in ´t Veldpark naar huis. Zij fietsen over de tweede brug vanaf de Martin Luther Kingweg toen er naast de speeltuin ineens twee jongens in hun richting kwamen lopen. Eén van deze jongens duwde het slachtoffer van zijn fiets waardoor hij ten val kwam. Hierna kwamen nog vijf jongens uit de bosjes naar hen toegelopen. Het slachtoffer probeerde weer op zijn fiets te stappen maar werd door een paar jongens weer van zijn fiets gerapt. Hierna sloegen en schopten twee jongens op hem in. Daarna pakten de jongens het fiets van het slachtoffer en gingen er met zijn zevenen vandoor in de richting van de eerste brug. Het slachtoffer raakte door de belaging gewond aan zijn hoofd. De fiets werd een halfuur later in een park teruggevonden.