Politie zoekt getuigen na steekincident

Tot nu toe is nog onduidelijk wat zich precies heeft afgespeeld in het parkje op het Julialaantje. Daarom komt de politie graag in contact met getuigen die vrijdagmiddag 30 augustus iets gezien of gehoord hebben in en rondom het Julialaantje/Schimmelweg dat mogelijk te maken kan hebben met dit steekincident. Heeft u belangrijke informatie dat ons kan helpen bij het onderzoek? Bel dan 0900-8844 of meld uw tip anoniem via 0800-7000.