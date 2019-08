Vluchtende auto botst frontaal op politieauto

De auto viel die nacht rond 2.00 uur al op bij politiemensen die over de Brienenoordbrug reden. De snelheid was een stuk hoger dan was toegestaan. Na het geven van een volgteken in de vorm van de rode letters “politie volgen” leek het even alsof de bestuurder daar gehoor aan gaf. Totdat de afslag St Franciscus naderde, daar draaiden de wielen van de Golf opeens weer de A20 richting Hoek van Holland op. Agenten zagen kans om via de rotonde meteen weer in te voegen op diezelfde A20. Op het Kleinpolderplein ging de achtervolging door en remde het voertuig met de vier opeens heel krachtig en draaide het stuur om waardoor ze tegen de richting in reden en frontaal tegen de politieauto knalden. De scheurijzers stapten uit en probeerden weg te rennen, maar de politiemensen waren sneller en sloegen de vier in de boeien. Iedereen is nagekeken door de ambulance, en hield er slechts lichte kneuzingen aan over.

In de auto lag een grote fles met lachgas en een flink geldbedrag waar geen goed verhaal bij hoorde. Ook kon er eentje geen id tonen. Drie van de vier mannen zijn na een dag verhoor weer vrij gelaten. De bestuurder, een man van 35 jaar uit Den Bosch, mag blijven en wordt verdacht van poging doodslag.