Aangehouden voor vernieling politieauto

Uit informatie die de agenten van een getuige kregen, bleek wie als verdachte kon worden aangehouden voor dit feit. Dit betrof een 19-jarige inwoner van Ovezande. Hij werd om 02.20 uur in de Elstarstraat in Kapelle opgepakt.

Hij is aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex.

Nadat de verdachte een nacht in de cel had doorgebracht is hij op zaterdag gehoord door rechercheurs. Toen de jongeman een verklaring had afgelegd is hij weer in vrijheid gesteld.