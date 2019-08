Man aangehouden voor bedreiging

Op vrijdag 30 augustus 2019 om 17.55 uur kwam er een melding binnen. Bewoners van de Morgenster belden de politie dat ze een man vast hadden die kort daarvoor bedreigingen had geuit. Politieagenten waren snel ter plaatse en troffen een verdachte op de grond met de aangever er bovenop. Bleek dat de verdachte aan de deur was gekomen. Hij was een bekende van de bewoners . Maar hij was erg dronken en agressief. Op een gegeven moment pakte hij een stuk gereedschap uit zijn auto en probeerde de aangever meerdere malen te slaan. Die kon de klappen ontwijken maar was het na ene paar keer zat, der verdachte was niet tot rede vatbaar. Hij werkte de verdachte tegen de grond en hield hem onder controle terwijl de politie gebeld werd. De agenten namen de verdachte over en brachten hem naar het bureau. De verdachte moest een blaastest doen in het kader van de Wet Middelenonderzoek bij Geweldplegers.