Man in bovenlichaam gestoken, verdachte aangehouden

In het ziekenhuis bleek inderdaad iemand binnen te zijn met een steekwond. De vriend van het slachtoffer, een getuige, gaf een verklaring. Later spraken de agenten ook met het slachtoffer, een 21-jarige Tilburger. Op een parkeerplaats aan de Bosscheweg hadden ze een auto zien staan die ze herkende als de auto waar ze al eerder een conflict mee hadden gehad. Het slachtoffer was uitgestapt en naar de auto gelopen. De bestuurder van die auto was ook uitgestapt en had, volgens de aangever, uit het niets met een mes in zijn bovenlichaam gestoken. Het slachtoffer was uit paniek weggerend en de vriend was weggereden. Uiteindelijk vonden ze elkaar weer en zijn naar het ziekenhuis gereden. Het slachtoffer is niet in levensgevaar.