Openlijk geweld of straatroof?

Het slachtoffer verklaarde dat hij door twee mannen mishandeld was met een boksbeugel en een stok. Ze beschuldigden hem van diefstal. Verschillende getuigen verklaarden dat er drie mannen bij betrokken waren. De drie verdachten, mannen uit Tilburg van 18, 20 en 37 jaar oud, zijn naar het bureau gebracht waar ze de nacht mochten verblijven. Bij een van de verdachten werd een mes aangetroffen. Het slachtoffer gaf aan dat zijn telefoon verdwenen was. De recherche gaat onderzoeken of het hier om een mishandeling of openlijk geweld gaat of dat er sprake is van een diefstal met geweld.