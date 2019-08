Rijbewijs ingevorderd

Beide bestuurders moesten een blaastest op straat doen. Een 24-jarige man uit Ossendrecht bleek teveel te hebben gedronken. Hij is overgebracht naar het politiebureau en moest daar een ademanalysetest doen. Hieruit bleek dat hij ruim drie keer teveel had gedronken dan wettelijk is toegestaan. Zijn rijbewijs is ingevorderd.

Voor de twee beschadigde auto’s werd een sleepbedrijf ingeschakeld.