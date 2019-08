Woningoverval; geen gewonden

Er is een summier signalement van de daders bekend. Mogelijk waren er drie daders bij de overval betrokken. Twee daders zijn vertrokken op een zwart-grijze scooter. Deze personen reden weg in de richting van de Juliana van Stolberglaan. Een andere ging vermoedelijk weg op de fiets en vluchtte in de richting van de Nassaulaan.

Man 1: Deze man was blank. Hij wordt geschat tussen de 20 en 25 jaar oud. De man is ongeveer 1.90 meter lang, heeft een slank postuur en droeg zwarte kleding.

Man 2: Deze man heeft volgens getuigen een Noord-Afrikaans uiterlijk. Hij is tussen de 20 en 25 jaar oud en is ongeveer 1.75 meter lang. De man had een stevig postuur en droeg ook zwarte kleding.

Vrouw: De vrouw was blank, had een slank postuur en was ongeveer 1.75 meter lang. Zij had zwart haar, maar droeg mogelijk een pruik.