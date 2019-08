Poging inbraak eindigt in laffe beroving

Het ging om 3 jonge jongens. Een van hen droeg mogelijk iets van een masker voor zijn gezicht. We zijn op zoek naar getuigen en hopen dat er mensen zijn die iets gezien of gehoord hebben. Was u rond 03.45 uur nog in de omgeving of heeft u de jongens al rennend in de omgeving van de Heuvel voorbij zien komen? Laat het ons weten. Beschikt u over camera’s? Bekijk de camerabeelden of er mogelijk iets op staat. Alle info is welkom! Bel met 0900-8844. Anoniem kan natuurlijk ook via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.