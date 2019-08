Vrouw overvallen en opgesloten in kast

De vrouw werd omstreeks 20.00 uur door drie mannen overvallen toen ze in de tuin zat. Ze dwongen haar het huis in te gaan en sloten haar op in een kast. De overvallers doorzochten vervolgens de woning.

De bewoonster kon vanochtend rond 09.00 uur worden bevrijdt. Het is nog onbekend of er iets buit is gemaakt.