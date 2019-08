Getuigen gezocht van steekincident

Aan het steekincident zou een woordenwisseling vooraf zijn gegaan, waarbij mogelijk nog een derde persoon bij betrokken was. Vervolgens ging de verdachte er in een grijze auto vandoor. Het slachtoffer, een 30-jarige inwoner van Arnhem, raakte ernstig gewond en is naar het UMC St Radboud overgebracht. Er is inmiddels een aangifte van hem opgenomen.

Er werd een zogeheten Plaats Delict afgezet en recherche en forensische opsporing hebben onderzoek gedaan. Ook werd een speurhond ingezet en is in de loop van de ochtend een buurtonderzoek gehouden. De toedracht ligt mogelijk in de relationele sfeer, maar het onderzoek wordt voortgezet. Getuigen die iets verdachts hebben gezien of gehoord op (of in de buurt van) de parkeerplaats worden verzocht contact op te nemen met de Districtsrecherche in Arnhem via 0900-8844.

2019345737 ^MJV