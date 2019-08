Rond 23.00 uur kreeg de politie een melding over een autobrand. De brandweer heeft de brand geblust. Bij de brand zijn twee voertuigen beschadigd geraakt. De politie doet onderzoek naar de zaak.

Heeft u informatie over deze autobrand dan kunt u contact opnemen met de politie via het telefoonnummer 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

2019149724