Beheerder is mishandeld, verdachte is aangehouden

De beheerder kreeg rond 00.30 uur een melding dat er op het park werd gevochten. Hij ging poolshoogte nemen en trof een groep vechtende mannen aan. Hij stuurde ze weg. Een van hen reageerde agressief naar de beheerder. Hij gaf hem klappen en pakte stevig hem bij de keel. Een beveiliger is tussenbeide gekomen. Agenten hebben de 46-jarige man aangehouden. Omdat hij tijdens de eerdere vechtpartij gewond was geraakt is hij naar een ziekenhuis overgebracht. Na behandeling is hij ingesloten in een politiecel. De politie doet verder onderzoek naar de mishandeling en naar de vechtpartij.