Dronken bestuurster negeert stopteken

Het rijgedrag van de vrouw viel agenten zaterdagavond rond 22.50 uur op. De vrouw reed op de Boeimeersingel zeer kort achterop een auto voor haar en haalt de auto in net voor een stoplicht. Agenten wilden haar aanspreken op haar rijgedrag en bekeuren. Ze geven de bestuurster een stopteken. De vrouw negeert dit en rijdt met verhoogde snelheid verder richting het centrum. Agenten volgen haar. Op de Boschstraat rijdt de vrouw inmiddels boven de 100 km/per uur (30 km/uur is de maximale toegestane snelheid). Een fietser moet uitwijken om niet geraakt te worden. De agenten zetten de politiewagen tegen haar auto aan om te voorkomen dat er ongevallen gebeuren. De vrouw is meegenomen naar een politiebureau. Een adamanalysetest wees uit dat de vrouw te veel had gedronken (825 ug/l). Haar rijbewijs is ingevorderd.