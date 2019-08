Dronken scooterrijder rijdt voetganger aan

De scooterrijder reed rond 23.00 uur op het fietspad op de Claudius Prinsenlaan. Volgens getuigen kwam de scooter met flinke snelheid het voetpad opgereden en raakte hierbij een voetganger die ten val kwam. Het slachtoffer is voor medische behandeling naar een ziekenhuis gebracht. De scooterrijder is meegenomen naar een politiebureau. Uit een ademanalyse bleek dat de man te veel had gedronken (850 ug/l). Hij kreeg een rijverbod van 10 uur en zijn rijbewijs is ingevorderd.