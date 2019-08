Uitgaansgeweld

De politie trad rond 03u30 op de Hogezoom op, omdat een 21-jarige jongen uit Dorst een vechtpartij was begonnen. Hij kreeg daarvoor een bekeuring. Een betrokkene, een 20-jarig meisje uit Raamsdonkveer, schold de politie uit en zij kreeg daarvoor een waarschuwing. Daarop sloeg ze de agent in het gezicht. Zij is daarvoor aangehouden. Even later werd de 21-jarige jongen uit Dorst op de Korte Reke mishandeld door mogelijk drie personen. De politie hield tegen 04:00 uur twee personen aan. Een 16-jarige jongen uit Spijkenisse en een 19-jarige jongen uit Dordrecht. Zij zitten allen vast voor verhoor. De politie sluit niet uit dat beide zaken met elkaar te maken hebben.